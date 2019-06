Gomorra nelle mani di Maximo Ibarra: è il nuovo CEO di Sky Italia

La divisione italiana di Sky dal 1 ottobre 2019 avrà un nuovo CEO. Si tratta di Maximo Ibarra che ha rassegnato le dimissioni dalla compagnia di telecomunicazioni olandese KPN ed entrerà dunque a far parte della piattaforma televisiva che può vantare all'interno del proprio catalogo serie TV di grande successo come Gomorra e The Young Pope.

Ibarra farà rapporto ad Andrea Zappia, CEO di Sky per l'Europa continentale. In precedenza il manager aveva ricoperto ruoli commerciali in Fiat, Telecom Italia, Vodafone e Benetton; mentre nel 2016 era diventato CEO di Wind Tre dopo la fusione tra Wind e Tre Italia.

Ecco le dichiarazioni di Zappia a proposito del nuovo rapporto lavorativo con Ibarra:

"Nel corso degli anni, Sky ha subito una profonda trasformazione ed è diventata un'emittente multi-piattaforma e un significativo creatore di contenuti. Il lancio della nostra offerta a banda larga ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra attività in un'area cruciale per i nostri clienti e in cui Maximo ha una vasta esperienza. Sotto la sua guida ci sposteremo verso una maggiore integrazione e coordinamento all'interno del gruppo, aiutandoci a competere in modo ancora più efficace in ciascuno dei mercati in cui operiamo".

Ricordiamo infine che è stata rinnovata Gomorra per una quinta stagione, mentre se siete interessati all'ultima stagione trasmessa da Sky, potete leggere la nostra recensione di Gomorra 4.