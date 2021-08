Gomorra: quella volta che Maradona denunciò la produzione

La serie Tv Gomorra ha avuto un grande successo fin dalla sua prima stagione, ma non sono mancati importanti personaggi che hanno criticato la produzione: tra questi il più indimenticabile fu il compianto ex calciatore Diego Armando Maradona, che si scagliò proprio contro Roberto Saviano, l'autore del romanzo originale.

Era il 2014 e in quell'anno andava in onda la prima stagione di Gomorra. In un episodio, però, vi era un killer soprannominato "Diego Armando Maradona". Questa scelta scatenò l'ira del pibe de oro che, attraverso il suo legale, l'avvocato Angelo Pisani, annunciò una battaglia legale.

L'ex campione argentino era intenzionato a chiedere alla magistratura di bloccare la diffusione della proiezione della fiction e un risarcimento di ben 10 milioni di euro, da devolvere in beneficenza, per usurpazione dell'immagine e per attacco alla sua notorietà, ottenuta per meriti sportivi. L'avvocato Pisani era anche il presidente dell'VIII Municipalità di Napoli, che comprende proprio il quartiere di Scampia dove era interamente girata la stagione. In quel periodo si era più volte scagliato contro la fiction di Sky perché "dipinge Scampia come un quartiere di camorristi, narcotrafficanti e assassini".

La serie andò comunque in onda e la denuncia finì con un nulla di fatto anche perché all'epoca lo stesso Saviano si scagliò contro il campione sportivo. Quest'ultimo, comunque, iniziò a vedere la serie e se ne innamorò tanto che l'attore di Gerry Savastano, Salvatore Esposito, all'UltraPop Festival del 2020 raccontò un curioso aneddoto:

"Ho girato con Maradona uno spot per festeggiare i 30 anni dallo scudetto del Napoli, è stata un'emozione grandissima, ma ancora di più quando lui mi ha chiesto degli spoiler di Gomorra!"

L'attore, però, non gli rivelò nulla e il tutto finì con una risata amichevole. Intanto le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono terminate, manca dunque sempre meno alla resa dei conti finale! Per calmare l'attesa, vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Gomorra.