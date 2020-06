Gomorra, Marco d'Amore compie gli anni: gli spassosi auguri di Salvatore Esposito

Marco D'amore festeggia oggi i suoi 39 anni. Per l'occasione, il collega e amico Salvatore Esposito ha deciso di fare gli auguri alla star di Gomorra con una poesia... speciale.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, queste sono le parole dedicate dall'interprete di Gennaro Savastano all'amico, che ha incontrato per la prima volta proprio sul set della serie Sky:

"Invecchiando fai buon brodo come la gallina,

Invecchiando aumentano i pensieri e diminuiscono i capelli,

Invecchiando migliori come la cedrata,

Invecchiando si diventa meno forti, ma più saggi,

Insomma Makketiello ti stai facendo vecchiariell,

Ma sappi che io essendo sempre giovane e tosto,

ti sosterrò sempre anche se adesso mi manderai in quel posto."

A proposito dello show, le riprese dei nuovi episodi partiranno in estate (misure di sicurezza permettendo) in vista di quella che sarà la quinta e ultima stagione di Gomorra: l'idea è infatti quella di iniziare a girare a fine giugno/inizio luglio. Dopo aver diretto lo spin-off L'Immortale, D'Amore tornerà alla regia dei primi cinque episodi insieme a Claudio Cupellini. Riccardo Tozzi, produttore di Gomorra, ai microfoni di Deadline ha descritto la quinta stagione come "crepuscolare, oscura ed emozionante".

Cosa vi aspettate dal ritorno di Gomorra? Fatecelo sapere nei commenti.Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione de L'Immortale.