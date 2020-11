Gomorra, che fine ha fatto Matilde Gioli interprete di Perla? Scopriamolo insieme

Matilde Gioli che attualmente vediamo tra le protagoniste di Doc, ha avuto un piccolo ruolo anche in Gomorra. E proprio grazie all'interpretazione di Perla è riuscita a conquistare il pubblico del piccolo schermo.

La Gioli è apparsa in alcuni episodi della prima stagione ma, il suo personaggio ha avuto un notevole impatto sulla narrazione della storia di Genny Savastano. Nelle serie Sky era infatti la figliastra di Franco Musi, il commercialista della famiglia Savastano che dopo l'arresto di Don Pietro, decide di spendere tutti i soldi del boss per scopi personali.

Donna Imma viene a conoscenza di questo increscioso inganno e richiede al proprio commercialista la restituzione di tutti i soldi sottratti alla famiglia malavitosa ma, l'uomo non essendo in grado di farlo, decide di togliersi la vita per poter salvare quella di sua moglie e di sua figlia. L'uomo si suicida proprio nel corso del 18esimo compleanno di Perla.

Ora Matilde Gioli è un'attrice piuttosto affermata, e ha preso parte a moltissimi film di successo come Il Capitale Umano di Paolo Virzì. Successivamente recita in Belli di Papà, con Diego Abatantuono e Posto Sicuro.



