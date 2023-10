Gomorra, nuove informazioni sulla serie tv prequel: ecco di cosa parlerà la storia

Ad accompagnare gli annunci delle serie tv prequel di Gomorra e Romanzo Criminale, arrivati durante una conferenza stampa tenutasi al Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano a Roma, Sky ha diramato nuove informazioni sull'attesa 'origin story' del franchise di Gomorra.

Leonardo Fasoli, sceneggiatore che insieme a Maddalena Ravagli sta già lavorando al prequel di Gomorra – La serie, ha dichiarato: “Quando ci hanno detto che si poteva fare una nuova stagione di Gomorra tornando indietro nel tempo è stato fantastico. Ci divertiva che con Gomorra abbiamo conosciuto dei personaggi da grandi, Pietro, Imma… delle persone fatte in un certo modo. Tornare indietro è come domandarsi ‘come si fa a diventare così?’. Cadute, ferite, incidenti, quali opportunità hanno mancato. Tutto questo è affascinante”.

La co-sceneggiatrice Maddalena Ravagli ha spiegato: “Durante quest’avventura bellissima che è stata ‘Gomorra’, abbiamo seguito l’evolversi della realtà, ma fin dall’inizio per capire da dove era partita tutta la vicenda abbiamo studiato cos’è successo prima, cioè da cosa era nato il fenomeno della camorra, perché era così radicato sul territorio, in che maniera si erano innescate le dinamiche che avevano portato Secondigliano a diventare il più grande supermercato della droga in Europa negli anni ‘90. Ora abbiamo l’occasione di dare un corpo e una forma a questo materiale interessantissimo. Per noi il focus, l’anno di partenza, è il 1977. Raccontare l’origine della camorra che parte col contrabbando è un’opportunità al quadrato, se non al cubo di raccontare come quell’alito di rivoluzione, di poter cambiare il mondo, entra nelle origini dei nostri personaggi e li anima, come una specie di promessa che rimane disattesa”.

Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, ha aggiunto: “La forza di ‘Gomorra’ è lo spirito tragico shakespeariano, una struttura drammatica in cui il pubblico si sente abbracciato e che credo debba rimanere in questo prequel”.

