Gomorra ieri e oggi: come sono cambiati i protagonisti della serie Sky

In occasione dell'appuntamento con Sky Atlantic Maratone, che dal 10 al 13 aprile trasmettere tutte le quattro stagioni di Gomorra, Sky TG24 ha proposto una gallery che mostra come sono cambiati i protagonisti dalla prima stagione andata in onda per la prima volta nel 2015.

Da Marco D'Amore, interprete di Ciro Di Marzio che ha diretto lo spin-off L'Immortale e ora partecipa allo show anche in veste di sceneggiatore, a Salvatore Esposito (Genny Savastano), apparso di recente nella quarta stagione di Fargo e nel film L'eroe, sul sito di Sky TG24 potete trovare le foto degli attori di ieri e oggi.

Nella galleria troviamo anche Cristiana Dell'Anna, il cui debutto nei panni di Patrizia Santoro è avvenuto nel corso della seconda stagione, insieme a Fortunato Cerlino (Don Pietro Savastano), Cristina Donadio (Scianel), Arturo Muselli (Sangue Blu), Ivana Lotito (Azzurra Avitabile), Maria Calzone (Emma Savastano), Marco Palvetti (Salvatore Conte), Fabio De Caro (Malammore), Gianfranco Gallo (Don Giuseppe Avitabile), Gianni Parisi (Don Gerlando Levante), Loris De Luna (Valerio Misano) e Luciano Gugliano (Mickey).

Nel frattempo, dopo aver confermato che le riprese della nuova stagione previste per quest'estate sono a rischio a causa dell'emergenza Coronavirus, D'Amore ha svelato alcune anticipazioni su Gomorra 5 definendola la stagione migliore della serie. Per altri approfondimenti vi lasciamo invece alla nostra recensione di Gomorra 4.