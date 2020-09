Gomorra, parla Salvatore Esposito: 'Presto il via alle riprese, ma non so quando uscirà'

Questo 2020 è stato un anno decisamente niente male per Salvatore Esposito, dal punto di vista professionale almeno: l'attore ha preso parte in America alle riprese per la quarta stagione di Fargo, ha ricevuto gli applausi di Venezia per Spaccapietre e a breve tornerà nei panni di Genny Savastano per la quinta stagione di Gomorra.

Proprio in occasione della presentazione del film dei De Serio a Napoli ha avuto luogo una piccola reunion del popolarissimo show tratto dall'opera di Saviano: in plaeta era infatti presente Arturo Muselli, meglio noto ai fan della serie come Sangueblu.

"Si, a Napoli la proiezione è andata bene. La sala era piena, nel rispetto delle norme anticovid. Sono venuti tanti amici, tra questi anche Arturo Muselli che mi è venuto a salutare. A breve inizieranno le riprese di Gomorra 5, una volta terminate potremo essere piu' precisi: al momento non avendo certezza sulle date non possiamo sbilanciarci troppo" ha spiegato l'attore.

Esposito si è poi detto soddisfatto dell'esperienza vissuta a Venezia: "È stato un festival particolare, il primo grande festival che ha riaperto dopo il lockdown. Non c'erano tante persone, per ovvi motivi, ma tutti con le mascherine. È stato bello. Le cose se fatte bene si possono fare. Spaccapietre è piaciuto tanto, mi fa piacere. Il riscontro del pubblico e' stato positivo. Macarena e Berlino? Sono due persone simpaticissime, abbiamo parlato di tante cose, dei progetti per il futuro. Sono stato premiato in quell'occasione da Tiziana Rocca al Filming Italy Award, prima della proiezione del film. È stata di sicuro una bella esperienza, oltre che una soddisfazione".

Di recente la star di Gomorra ha raccontato di aver incontrato Spielberg nel corso della sua esperienza negli Stati Uniti; nel caso non abbiate mai visto la serie ideata da Stefano Sollima, inoltre, vi lasciamo 5 ottimi motivi per recuperare Gomorra.