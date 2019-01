Gomorra 4: il primo teaser della quarta stagione al via dal 29 marzo

Sarà composta da dodici episodi la quarta stagione di Gomorra - La serie, liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano, dal quale Matteo Garrone trasse l'acclamata versione cinematografica nel 2008. Gomorra - La serie tornerà ufficialmente su Sky dal prossimo 29 marzo e poco fa è stato rilasciato il primo teaser ufficiale.

Il video, un'esclusiva Sky e visibile qui, mostra le prime sequenze del quarto ciclo di episodi, riprendendo da dove si era interrotta la trama al termine della terza stagione.

Nelle prime immagini sono presenti alcuni dei protagonisti dello show targato Sky, Cattleya e Fandango: si tratta di Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell'Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

La quarta stagione sarà ambientata tra Bologna, Reggio Emilia, Londra e ovviamente Napoli e dintorni. Da quando Ciro non è più al suo fianco, Genny Savastano dovrà prendere delle decisioni importanti per proteggere la propria famiglia, mettendo in gioco anche le sue finanze insieme alla moglie, Azzurra. Genny e Patrizia dovranno stabilire un nuovo equilibrio nel sistema mentre Enzo e Valerio dovranno far fronte a diversi cambiamenti.

Marco D'Amore, interprete di Ciro Di Marzio nella serie, passa dietro la macchina da presa, dirigendo il quinto e sesto episodio. Francesca Comencini ha curato la regia dei primi quattro episodi e la supervisione artistica mentre Claudio Cupellini si è occupato della direzione degli ultimi due episodi.

Debuttano in regia per Enrico Rosati e Ciro Visco, in passato aiuto registi all'interno della serie.



Gomorra - La serie è una produzione Sky, Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film. Il soggetto è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. La sceneggiatura è stata curata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zappelli.

La serie va in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema 1 dal 2014.