Gomorra: la quarta stagione arriva al cinema The Space

Dopo aver diffuso il primo trailer ufficiale di Gomorra 4, Sky ha organizzato un evento speciale che permetterà alla celebre serie televisiva di approdare al cinema The Space.

La nota catena offrirà infatti ai suoi clienti più fedeli la possibilità di assistere in anteprima alle prime due puntate della nuova stagione della serie tratta dall'omonimo best seller di Roberto Saviano: tutti i possessori di “The Space Pass” (un abbonamento The Space che consente di accedere alle sale del circuito senza limitazioni) potranno ricevere l’invito esclusivo per partecipare all’evento, che si terrà lunedì 25 marzo, alle ore 19.00, al The Space Cinema Moderno di Roma.

Nella sala saranno presenti anche i membri del cast.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Gomorra debutterà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle 21.15: Genny Savastano, Patrizia Santoro, Enzo Villa Sangue Blu, Valerio Misano ’o Vucabulà e Azzurra Avitabile torneranno sullo schermo con dodici nuove puntante, che saranno ambientate non solo a Napoli ma anche a Londra e in giro per l'Europa.

Nel cast troveremo ancora una volta Salvatore Esposito, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli e Ivana Lotito, insieme a diverse new entry. La regia è invece firmata da Francesca Comencini - che curerà anche la supervisione artistica - e Marco D'Amore, fra gli altri.

Acclamata da pubblico e critica, Gomorra - La serie è tra i prodotti seriali italiani più venduti sul mercato estero.