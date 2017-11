Gomorra: quinto e sesto episodio disponibili già da venerdì mattina su Sky on demand

Il calore e la passione nei confronti della squadra di calcio di Napoli dei tifosi partenopei è noto a tutti. A ciò aggiungiamoci anche che venerdì sera, proprio durante Gomorra , si gioca quella che è stata etichettata "la madre di tutte le partite" tra

Nelle ultime ore, i tanti tifosi della squadra allenata da Maurizio Sarri ed appassionati di Gomorra, hanno dato il via ad una vera e propria mobilitazione di massa contro Sky.

Sia chiaro, non si è trattato di nulla di eclatante, ma il tutto ha fatto comunque discutere e sorridere, perchè in molti hanno chiesto alla famosa pay tv di anticipare o rinviare la messa in onda della quinta e sesta puntata della serie tv basata sul romanzo di Roberto Saviano per evitare spoiler e poter vedere in santa pace il match del San Paolo.

Inizialmente Sky sembrava non fare una piega, ma nella giornata di ieri è giunta notizia che il colosso di Murdoch ha deciso di pubblicare le due puntate su On Demand già da venerdì mattina, in modo tale che i tifosi possano guardarle in anticipo per poi recarsi al San Paolo a tifare Mertens ed Insigne.

L'annuncio è stato dato da Salvatore Esposito, che nella serie tv interpreta Genny Savastano, direttamente sul proprio account ufficiale Twitter.