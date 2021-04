Gomorra, le riprese dell'ultima stagione sono alla fine? L'annuncio di Salvatore Esposito

Proseguono le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra, e dopo l'addio di Marco D'Amore alla serie il sibillino post di un altro protagonista sembra annunciare che anche il suo lavoro è quasi giunto alla fine. Stiamo parlando di Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano.

Come possiamo vedere anche nel post in calce alla notizia, l'attore ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di scena, che di per sé non sembra dire molto. Si tratta della foto di un ciak, in cui si legge la data del 21 aprile, e si deduce che l'episodio di Gomorra in questione è diretto da Claudio Cupellini (l'operatore alla macchina da presa è invece F. Paredes Rubio).

La didascalia di Salvatore Esposito, però, recita in inglese "The End is coming...", e questo lascia pensare che le riprese dell'ultima stagione della serie Sky, o almeno quelle che coinvolgono Genny Savastano, siano giunte al termine o quasi.

Una notizia del genere farà sicuramente piacere ai fan, che attendono con impazienza novità sulla data di uscita e si chiedono chi potrebbe morire nell'ultima stagione di Gomorra. La foto, d'altro canto, suscita già un po' di nostalgia nell'affezionato pubblico della serie, tratta dal libro di Roberto Saviano.

Prima di dire addio a Gomorra e ai suoi personaggi, comunque, ci saranno gli ultimi episodi, che promettono di essere all'insegna dell'adrenalina e delle emozioni.