Gomorra e Romanzo Criminale, Sky annuncia a sorpresa 2 serie tv prequel!

In occasione delle celebrazioni dei 20 anni di Sky, Sky Studios e Cattleya hanno annunciato ufficialmente i prequel di due delle loro serie più iconiche e rappresentative, in Italia e a livello internazionale: Romanzo Criminale e Gomorra.

La origin story di Romanzo Criminale – La serie si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi. A bordo del progetto prequel anche il “padre” della serie storica Giancarlo De Cataldo, magistrato e autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui la serie madre è tratta nonché del soggetto di serie.

Torna anche la più internazionale delle serie TV italiane, Gomorra, venduta in oltre 190 territori nel mondo. Al quinto posto nella classifica del New York Times fra le serie TV non americane più importanti del decennio 2010-2020, la serie Sky Original ispirata dal bestseller di Roberto Saviano continuerà il suo viaggio su scala globale con un prequel che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla scrittura del progetto, ancora una volta, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

