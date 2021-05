Gomorra, Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano: 'Mi hai fatto capire tante cose'

Sono passati otto anni da quando Salvatore Esposito vestì per la prima volta i panni di Genny Savastano: da allora molte cose sono cambiate, attore e personaggio sono cresciuti e adesso, all'alba della quinta e ultima stagione di Gomorra, sono finalmente pronti a dirsi addio.

Mentre la quarta stagione di Gomorra sbarca negli Stati Uniti, dunque, l'attore napoletano ha affidato a Instagram il toccante addio al personaggio che l'ha reso famoso: "Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima . Siete il mio regalo più grande. Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell'ombra hanno lavorato duramente per noi" si legge nel post di Esposito.

L'attore prosegue: "Ora tocca a te Gennà. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po' per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END".

Quali sono le vostre aspettative per quest'ultima stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, a quanto ammonta il budget investito da Sky su Gomorra.