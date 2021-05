Gomorra, Salvatore Esposito celebra l'ultimo ciak con una foto sui social

Smettere per sempre i panni del personaggio che ti ha dato la fama non è mai facile per un attore, anche se si tratta di un feroce boss della malavita. L'entusiasmo per una nuova fase della carriera che sta per aprirsi si scontra inevitabilmente con la nostalgia, ed è quello che sta accadendo anche a Salvatore Esposito.

Dire addio al suo Genny Savastano, ora che le riprese di Gomorra volgono al termine, deve essere davvero difficile per l'attore napoletano, che negli ultimi giorni sta dedicando molto spazio sui social alle sue emozioni.

Dopo un post su Instagram, in cui ha raccontato cosa gli hanno lasciato gli otto anni di Gomorra, nei giorni scorsi Salvatore Esposito ha ringraziato Napoli e i quartieri che hanno ospitato le riprese della serie, tratta dal libro di Roberto Saviano. Adesso è la volta di un post su Facebook, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. In questo caso, Salvatore Esposito mostra sorridente il ciak, relativo a un episodio diretto da Claudio Cupellini e da Marco D'Amore, che in Gomorra è l'amico-rivale Ciro Di Marzio.

La quinta stagione metterà fine a Gomorra, la serie Sky Atlantic ambientata tra le Vele e le piazze di spaccio di Scampia. Tra le new entry dei nuovi episodi c'è anche un ex cavaliere di Uomini e Donne.