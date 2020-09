Gomorra, Salvatore Esposito su Facebook: 'Oggi ci saranno grosse novità'

Dopo le ultime interviste a Salvatore Esposito di Gomorra i fan erano rimasti in attesa di ulteriori novità sulla serie di Sky Atlantic e sembra che nei prossimi gionri avremo importanti aggiornamenti sullo show.

L'attore interprete di Genny Savastano ha condiviso un breve messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale, che trovate in calce alla notizia, e che sembra preannunciare grandi novità per tutti gli appassionati della serie ambientata a Napoli e incentrata sul mondo della criminalità organizzata, oltre a ripresentarci Salvatore Esposito nei panni del celebre personaggio dello show. Come si poteva immaginare il post è stato subito ricondiviso e commentato dagli utenti della celebre piattaforma social, ansiosi di conoscere quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti e che hanno condiviso i loro momenti preferiti visti nelle puntate di Gomorra.

In attesa di scoprire quali saranno le nuove notizie, vi segnaliamo che nei giorni scorsi abbiamo parlato del significato del nome di Gomorra e di come viene associato al mondo della camorra, inoltre ricordiamo che la quinta parte sarà l'ultima stagione della serie incentrata sull'opera di Roberto Saviano. Se invece non l'avete ancora letta, vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione di Gomorra, che conferma ancora una volta l'elevata qualità della produzione Sky e Cattleya.