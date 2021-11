Gomorra, Salvatore Esposito sul finale: "Vedremo il dramma interiore di ogni personaggio"

Arriva stasera su Sky la stagione finale di Gomorra, la quinta, e per l'occasione abbiamo intervistato Salvatore Esposito e Ivana Lotito, che interpretano Genny Savastano e sua moglie Azzurra. I due attori hanno raccontato le loro sensazioni e le emozioni per la chiusura di un importante capitolo della loro vita professionale.

Le immagini dell'intervista sono visibili all'interno della notizia, oltre che sul nostro canale YouTube. Parlando della conclusione di Gomorra, Ivana Lotito ha ammesso di temere un po' il senso di vuoto dopo la fine della serie: "Ho paura di staccarmi, di perdere delle certezze" ha confessato. "Sapevo di avere, ogni volta che tornavo sul set, l'amicizia e la protezione di tutto il cast e la troupe. Gomorra mi mancherà, ma sono grata per questa esperienza: è un prodotto che ha fatto la storia, personalmente ho dato tutto quello che avevo e ho imparato tantissimo, arricchendomi come essere umano e come attrice."

Salvatore Esposito, protagonista insieme a Marco D'Amore del bacio tra Genny e Ciro sulla copertina di Rolling Stone, ha aggiunto che girare Gomorra è stato per lui "Un meraviglioso viaggio. Sarà triste non esserci più, ma dobbiamo essere pronti a nuove avventure, a nuovi personaggi". Secondo l'interprete di Genny Savastano, Gomorra 5 racconta "il micromondo di ogni singolo personaggio, i loro drammi interiori. Ha un punto di vista totalmente diverso rispetto alla prima stagione."

Non resta quindi che guardare gli ultimi episodi di Gomorra, ogni venerdì sera su Sky e in streaming su NOW.