Gomorra, Salvatore Esposito: 'Negli USA ho incontrato Spielberg, in Italia poca curiosità'

Dai tempi dell'esordio nei panni di Genny Savastano Salvatore Esposito è cresciuto in maniera impressionante: il successo internazionale di Gomorra ha fatto sì che le doti dell'attore originario di Mugnano di Napoli venissero notate anche oltreoceano, preparando il terreno alle prime chiamate di un certo prestigio.

Chi segue Fargo, ad esempio, probabilmente sa già che nella prossima stagione della serie tratta dal film cult dei fratelli Coen troveremo proprio Esposito, al suo esordio in uno show che ha già visto la partecipazione di star del calibro di Ewan McGregor, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead ed altri ancora.

Di ritorno dagli USA, però, la star di Gomorra si è mostrata leggermente amareggiata dal confronto tra l'atteggiamento dei registi statunitensi e quello dei registi italiani: "Quando ero a Los Angeles hanno voluto conoscermi maestri come Spielberg, Ron Howard, Ridley Scott, Todd Phillips, Lana Wachowski, tutti fan di Gomorra. Qui da noi c'è invece poca curiosità per chi ha un grande successo, ed è uno dei motivi per cui il nostro cinema stenta ad imporsi fuori dai confini. In Italia certi registi non trovano neanche il tempo di incontrarmi" racconta Esposito.

L'attore ha poi raccontato poi l'emozionante racconto con il regista di Jurassic Park e Schindler's List: "Mi ha dato appuntamento nel suo ufficio all'interno degli Universal Studios: nella reception c'è un enorme Oscar. Mi ha detto di aver apprezzato l'evoluzione del personaggio di Genny che prima è schiacciato dal padre boss, poi diventa un killer feroce. E mi ha assicurato che ho molte possibilità. Una bella soddisfazione, per un ragazzo di periferia come me riuscito a realizzare il suo sogno di fare l'attore".

Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo visto la star di Gomorra insieme ai colleghi de La Casa di Carta alla Mostra del Cinema di Venezia; Marco D'Amore, invece, ha spiegato la scelta di far tornare Ciro nella prossima stagione di Gomorra.