Gomorra sbarca su HBO Max: Roberto Saviano celebra la notizia sui social

Nei giorni scorsi la neonata piattaforma streaming HBO Max ha ottenuto i diritti per le quattro stagioni (e per la quinta in arrivo) di Gomorra - La serie, oltre che per L'Immortale, il film diretto da Marco D'Amore che fa da ponte tra le stagioni 4 e 5. La notizia conferma la produzione Sky Original come la più internazionale tra quelle italiane.

Il New York Times, del resto, ha inserito Gomorra al quinto posto tra le serie tv non americane più importanti degli ultimi dieci anni.

Roberto Saviano, autore del libro da cui sono stati tratti il film di Matteo Garrone prima e la serie Sky poi, ha pubblicato un post su Facebook per celebrare l'arrivo di Gomorra su HBO. Come si vede anche in calce alla news, il giornalista e scrittore campano ha pubblicato una foto di Salvatore Esposito (Genny Savastano nella serie), accompagnandola con una didascalia che recita:

"Sono felice che la serie #Gomorra entri nella grande famiglia di HBO negli Stati Uniti. Felice di questo nuovo viaggio americano. Felice che le gambe del progetto, a 14 anni dall’uscita del libro, continuino a portarlo lontano."

Dopo lo stop imposto dal lockdown la produzione della quinta stagione di Gomorra sembra pronta a ripartire. Per altri approfondimenti, rimandiamo a tutto ciò che sappiamo su Gomorra 5 e alle dieci curiosità su Salvatore Esposito.