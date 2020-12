Gomorra: Scoprite dove saranno girate alcune scene della quinta stagione

Abbiamo parlato della vera storia di un personaggio di Gomorra, inoltre nelle scorse ore è stato condiviso dove saranno filmate alcune delle scene che andranno in onda nel corso della quinta stagione dell'opera incentrata sulle vicende di Genny Sevastano.

Scopriamo quindi che a fare da sfondo a parte delle puntate di Gomorra sarà il porto di Napoli, e in particolare l'area tra i cantieri partenope e la banchina 32, secondo quanto è stato annunciato dal comune campano, che per l'occasione limiterà il traffico nella zona. Come possiamo immaginare, non è la prima volta che Gomorra gira alcune sue scene a Napoli, nelle precedenti stagioni infatti erano già state utilizzati luoghi come il lungomare e il Centro Direzionale, posti che sono subito stati riconosciuti dai fan dell'opera ispirata ai libri di Roberto Saviano.

I lavori al porto di Napoli continueranno per tutto il mese di gennaio, consentendo così alla troupe di girare le scene che sono state rimandate a causa della pandemia di Coronavirus. Ricordiamo che la serie è disponibile nel catalogo streaming di Sky Go e di NOW TV, in attesa di conoscere la data di uscita della quinta stagione, vi lasciamo con i divertenti auguri di buone feste del protagonista di Gomorra.