Gomorra, la stagione 5 sarà l'ultima: il commento di Salvatore Esposito e Marco D'Amore

Tra le novità anticipate da Salvatore Esposito c'è anche una conferma che i fan di Gomorra non avrebbero mai voluto sentire: le faide tra le famiglie della camorra giungeranno al termine (purtroppo solo nella finzione) con la stagione 5.

I produttori avevano già messo sul tavolo l'eventualità che i nuovi episodi costituissero il finale della serie, ma ora Sky ne ha parlato apertamente in una conferenza stampa, sebbene abbia dichiarato che la quinta "dovrebbe" essere la stagione conclusiva. L'uso del condizionale potrebbe voler dire che ci sarà un sequel prima o poi? Forse uno spin-off su uno dei personaggi come avvenuto con L'immortale?

È presto per dirlo, ma gli attori principali stanno comunque salutando la serie record. Marco D'Amore, interprete di Ciro, ha dedicato un pensiero al collega e amico Salvatore Esposito: "Oggi l'annuncio ufficiale... siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro @salvatoreesposito bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla fine".

Anche l'interprete di Genny Savastano ha commentato la notizia, dicendosi triste per la fine di un percorso così importante, ma soddisfatto per il lavoro svolto e per il successo che la serie ha ricevuto a livello internazionale: "Sarà il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità".

Non resta che scoprire come finiranno le brutali vicende e aspettare novità sulla data di uscita di Gomorra 5, visto che le riprese cominceranno a breve . Nel frattempo ecco 5 buoni motivi per rivedere Gomorra.