Gomorra vs Peaky Blinders: Salvatore Esposito lancia la sfida per la finale di Euro 2020

Questa sera è la volta di Italia - Inghilterra e il popolo del web tra meme e sfottò vari è più che carico per questa attesissima finale di Euro 2020. Per la nostra Nazionale non sarà di certo facile conquistare questo ambitissimo titolo in quel di Wembley, ma l'interprete di Genny Savastano sembra essere davvero speranzoso.

Con un post sui social, Salvatore Esposito ha paragonato lo scontro tra Italia-Inghilterra a quello tra Gomorra e Peaky Blinders, o più propriamente un eventuale scontro tra i due clan malavitosi, ovvero da una parte quella dei Savastano e dall'altra quella degli Shelby. Sebbene le due serie si svolgano in epoche e contesti differenti, il paragone tra le due produzioni rende bene la portata dell'epico scontro di questa sera nel sacro stadio inglese.

Nei commenti alcuni utenti fanno notare che nella realtà dei fatti Cillian Murphy, l'interprete di Thomas Shelby è irlandese e non inglese, e sappiamo bene la rivalità che intercorre tra le due nazioni. Un altro utente ironicamente paragona il motto di questi Europei "It's coming home" con l'iconica frase pronunciata in Gomorra "Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost".

Un altro fan di Salvatore Esposito ha sottolineato come il clan Savastano abbia già conquistato l'Inghilterra nella scorsa stagione di Gomorra e che dunque, non è così improbabile che i nostri 11 possano riuscire a fare lo stesso anche questa sera. Intanto le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono terminate, manca dunque sempre meno alla resa dei conti finale!