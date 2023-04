Good Fortune, la serie comedy sarà scritta, diretta e interpretata da Aziz Ansari

In una recente dichiarazione, Lionsgate ha annunciato che la serie comedy Good Fortune sarà diretta, scritta e interpretata da Aziz Ansari (vincitore di un Premio Emmy e di un Golden Globe per Master of None).

A rivelare l'informazione è Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group. "Siamo stati davvero fortunati con questo film" ha dichiarato Drake. "Adoriamo la sceneggiatura, e crediamo fermamente in Aziz sia come interprete come regista. E se aggiungi anche Seth [Rogen] e Keanu [Reeves] – due incredibili attori di livello mondiale – al fianco di Aziz... be', il film ha tutto il potenziale per risultare eccelso. Siamo stati molto rapidi nel realizzare il progetto una volta che è stato reso disponibile". Le riprese dovrebbero iniziare a breve a Los Angeles, mentre le informazioni sulla trama sono ancora ignote. Eppure, non tutti i progetti del regista sembrano procedere così spediti: la produzione del film di Aziz Ansari è stata sospesa a causa di lamentele sul set.

Aziz Ismail Ansari viene ricordato per svariati progetti cinematografici (The Rocker - Il batterista nudo, 30 Minutes or Less, Facciamola finita) e televisivi (Scrubs - Medici ai primi ferri, Parks and REcreation, Master of None); inoltre, ha intrapreso una carriera da doppiatore (L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva, Epic - Il mondo segreto) e discografica: basti pensare al singolo del 2010 Intimate Moments for a Sensual Evening. In Italia viene doppiato a sua volta da professionisti come Riccardo Scarafoni, Nanni Baldini e Davide Lepore.

Quanto a Rogen e Reeves, il primo ha prestato la propria voce a Donkey Kong in Super Mario Bros- Il film, ora in sala, mentre Reeves è appena uscito dall'incredibile successo di John Wick 4, che ha incassato oltre 349 milioni di dollari in tutto il mondo. D'altronde, una forte componente comedy è insita nel recente film targato Nintendo: se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Super Mario Bros. - Il film.