A Good Girl's Guide to Murder: Emma Myers di Mercoledì nella nuova serie BBC

La BBC ha ufficialmente ordinato come serie completa un adattamento di A Good Girl's Guide to Murder, basato sui romanzi gialli di Holly Jackson. Emma Myers, divenuta celebre grazie al suo ruolo in Mercoledì di Netflix, è stata scelta nei panni della protagonista Pip Fitz-Amobi, una giovane aspirante detective appassionata di storie di true crime.

Questo è il primo grande progetto televisivo di Myers come protagonista. Oltre alla giovane attrice, la BBC ha ingaggiato anche l'esordiente Zain Iqbal per il ruolo di Ravi.

"Sono incredibilmente entusiasta che Emma sia la nostra Pip. È fenomenale e questo ruolo è sempre stato destinato a lei", ha dichiarato Jackson in un comunicato. "E abbiamo trovato il nostro Ravi perfetto in Zain. Non vedo l'ora che tutti noi possiamo vedere le loro scene. Sorrido ogni volta che li vedo insieme, perché so che abbiamo realizzato l'impossibile, ed Emma e Zain sono le uniche due persone di cui mi fiderei per dare vita a questi personaggi. Tutti saranno entusiasti come lo sono io".

"Cinque anni fa, la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal suo fidanzato Sal Singh", si legge nella sinossi. "Il caso è chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma Pip Fitz-Amobi, intelligente e determinata, non ne è così sicura ed è decisa a dimostrarlo. E se Sal Singh non fosse un assassino e il vero assassino fosse ancora là fuori, fino a che punto si spingeranno per impedire a Pip di scoprire la verità?"

A Good Girl's Guide to Murder sarà diretto dall'attrice Dolly Wells da una sceneggiatura scritta da Poppy Cogan, Zia Ahmed, Ajoke Ibironke e Ruby Thomas. La prima stagione, composta da sei episodi, si baserà sul primo romanzo della serie di Jackson sulle indagini di un'investigatrice adolescente. A questo hanno fatto seguito Good Girl, Bad Blood del 2020 e As Good As Dead del 2021, oltre al prequel Kill Joy.

Emma Myers tornerà nella Stagione 2 di Mercoledì che in questi giorni è stata anticipata al TUDUM di Netflix.

Proprio Jenna Ortega ha assicurato che non ci sarà alcun interesse sentimentale per Mercoledì nella seconda stagione.

Le riprese di A Good Girl's Guide to Murder inizieranno entro l'anno in Inghilterra.