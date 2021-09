Good Girls 4, spiegazione del finale di stagione: cosa è successo?

La quarta ed ultima stagione di Good Girls ha debuttato il 31 agosto su Netflix, la serie con protagoniste Christina Hendricks (Elizabeth “Beth” Boland), Retta (Ruby Hill) e Mae Whitman (Annie Marks), è giunta alla sua conclusione grazie a una cancellazione piuttosto inaspettata.

Il sedicesimo ed ultimo episodio della quarta stagione intitolato Nevada lascia la porta aperta per una continuazione della narrazione che magari potrebbe avvenire altrove e fornisce anche chiarezza sulle storie di Beth Boland, Ruby Hill e Annie Marks.

L'episodio si apre con Beth che vince la sua elezione per il consiglio comunale e si mette subito al lavoro rivelando prove incriminanti che implicano il cugino di Rio (Manny Montana) e il collega consigliere Nick (Ignacio Serricchio) in rapporti criminali. Tuttavia, anche se Beth ha rivendicato due vittorie, i guai per lei devono ancora cominciare.

Il marito di Beth, Dean (Matthew Lillard) e il marito di Ruby, Stan (Reno Wilson), si sono trovati in un calvario parallelo grazie al loro coinvolgimento con Vance (Breckin Meyer).

Non vedendo alcun modo per tirarsi fuori indolore dalle loro varie situazioni, tutti sembrano accontentarsi dell'idea di utilizzare un recente afflusso di denaro per sradicare le loro vite e ricominciare da capo in Nevada.

Prima che quel sogno possa essere realizzato, però, Beth riceve una visita inaspettata dal mercenario Mick (Carlos Aviles) che le spara e lascia cadere la pistola vicino al suo corpo.

Nella scena successiva scopriamo di essere balzati avanti nel tempo o di assistere ad una vita alternativa dei protagonisti in Nevada. Beth è sopravvissuta al tentativo di omicidio, Ruby e Stan stanno provando i jingle per il loro nuovo salone di bellezza e Annie vive con Ben (Isaiah Stannard) e Kevin (Shane Coffey) nel camper dei loro sogni.

Tuttavia, non passa molto tempo prima che la facciata di questo lieto fine inizi a incrinarsi. Mentre il gruppo si gode le loro nuove vite, Beth si rende conto che il piano per scappare e ricominciare da capo non funzionerà per vari motivi.

C'è il fatto che molti dei problemi che li hanno portati a compiere azioni criminali in primo luogo non scompariranno magicamente con una mossa, come dimostra il fatto che il problema ai reni di Sara peggiora e Ruby ancora una volta non ha soldi per le spese mediche. Ci sono anche tutti i nuovi problemi che sorgono con Ben e la sua nuova scuola, ma la cosa più importante è che Beth si rende conto che in realtà non vuole lasciarsi alle spalle la sua vita criminale.

Durante una scena in Nevada, la donna si trova in un supermercato quando un rapinatore fa irruzione nel locale. Beth cerca di intimidirlo verbalmente quando lui le chiede: "Vuoi morire?" lei risponde: "Un po'". Questo momento rappresenta la realizzazione di Beth che convince Ruby e Annie a portare a termine una rapina in un negozio vecchio stile, che finisce nel modo peggiore possibile quando un cliente armato spara a Beth in pieno petto.



Subito dopo ci rendiamo conto che la sua nuova vita in Nevada era tutta un sogno e Beth si sveglia nel Michigan. Il proiettile di Mick l'ha colpita non fatalmente alla spalla e il gruppo capisce rapidamente che il tentativo di assassinio di Mick, che è stato orchestrato da Nick, non era in realtà destinato a uccidere Beth. Dopotutto, ha lasciato la pistola che ha usato per spararle sulla scena del crimine, una pistola che abbiamo già visto nello show. È stata quella usata per uccidere inconsapevolmente la stampante di contanti falsi Lucy (Charlyne Yi) nella terza stagione.

Mentre Beth e Nick credono che i poliziotti troveranno le impronte di Beth su quella pistola e la arresteranno per l'omicidio di Lucy, Annie si è già occupata di quel piccolo problema all'inizio della stagione quando si è appellata al lato paterno di Mick e gli ha chiesto di non mettere le impronte di Beth sulla pistola perché è "una mamma davvero brava".

Sebbene non sia stato spiegato esplicitamente, possiamo supporre che su quella pistola siano finite le impronte di Annie. Quando gli agenti dell'FBI esaminano il fascicolo del caso, dichiarano che la sparatoria è un caso di "rivalità tra fratelli", il che implica che credono che Annie sia quella che ha sparato a Beth perché le sue impronte erano sulla pistola. Poche scene dopo, Annie viene arrestata.

Ruby intanto deve affrontare una decisione importante, Stan ha già fatto un'offerta per una casa in Nevada e ha intenzione di andarci con Sara. L'ultima volta che la vediamo, Ruby sta fissando una valigia vuota decidendo se abbandonare Beth o guardare la sua famiglia partire senza di lei.



Beth ottiene la cosa più vicina a un lieto fine, la scena finale della serie vede il suo incontro con Rio su una panchina del parco dopo aver abbandonato i suoi piani di trasferirsi in Nevada. Ora che è nel consiglio comunale ed è sopravvissuta al tentativo di Nick di farla arrestare per l'omicidio di Lucy, ha il potere in mano. Beth dice a Rio: "Lavori per me ora". Al che Rio risponde: "Ce l'hai fatta, capo".

Non sapremo mai come finiscono le storie delle donne protagoniste di questa avvincente serie tv, ma forse va bene così, perché le loro storie non avranno mai una conclusione netta.



