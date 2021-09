Good Girls 5 non si farà, ecco perché la serie su Netflix è stata cancellata

Good Girls, la commedia drammatica ideata da Jenna Bans, si conclude con la quarta stagione, arrivata su Netflix Italia il 31 Agosto. Nonostante fossero inizialmente previste 5 season totali, il calo di ascolti del 18% registrato con l'ultimo capitolo, ha convinto i produttori a chiudere prima. Anche perché lo show non ha trovato altri finanziamenti.

Anche Netflix, infatti, si sarebbe rifiutata di portare avanti il progetto. Un po' perché non ci ha creduto, un po' perché la media del milione e mezzo di spettatori a puntata è "poco" per la piattaforma. Ci chiediamo adesso come si sarebbe dovuta concludere la serie, che racconta di tre madri della periferia di Detroit che si trovano coinvolte in un giro di riciclaggio di denaro per un boss del crimine.

La cancellazione è stata piuttosto inaspettata, perché lo show aveva tutte le carte in regola per essere un prodotto di successo: una narrazione interessante, che vi abbiamo descritto nella nostra recensione della serie, e un cast di prim'ordine. Ad interpretare le tre protagoniste ci sono infatti Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman.

Ma a nulla è servito tutto ciò, perché la mancanza di fondi ha portato ad una chiusura inevitabile, e inutile è stato anche il tentativo di trasloco su un'altra piattaforma: la decisione ufficiale della cancellazione da parte della NBC è arrivata lo scorso 25 Giugno. Adesso non possiamo che goderci i 45 episodi delle quattro stagioni disponibili su Netflix, con la consapevolezza che non sapremo mai come si conclude davvero la serie. Ma, in fondo, va bene così. Ci accontentiamo del finale della quarta stagione perché, alla fine dei conti, le storie delle tre protagoniste non avranno mai una fine.