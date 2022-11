Good Night and Good Luck: il film di George Clooney diventerà una serie TV

Good Night and Good Luck, film co-scritto e diretto da George Clooney che venne candidato a ben sei Premi Oscar nel 2006, diventerà una serie televisiva per AMC e AMC+. A bordo del progetto ci sarà sempre Clooney ma stavolta solo come produttore esecutivo, mentre toccherà a Jonathan Glazer (Under the Skin) occuparsi del ruolo di showrunner.

L'omonimo film in bianco e nero uscito nel 2005 raccontava la storia della battaglia tra il giornalista della CBS Edward R. Murrow, interpretato da David Strathairn, e il senatore statunitense Joe McCarthy per la campagna anticomunista di quest'ultimo. Il film vedeva un cast formato anche da Robert Downey Jr, Patricia Clarkson e Frank Langella. Il co-sceneggiatore del film, Grant Heslov, tornerà come produttore e regista dello show.

La serie, che potrebbe essere trasmessa da AMC o dalla piattaforma AMC+, sarà una storia delle origini del conflitto incentrata sui giornalisti e sulle donne che hanno lavorato al fianco di Murrow in un clima di paura e isteria postbellica. Seguirà Sy Steingartner, un giovane cameraman del programma See It Now di Murrow, costretto a destreggiarsi tra l'ammirazione per Murrow e la propria ambizione. Quando i vertici della CBS impongono a Murrow e al suo staff un giuramento di fedeltà anticomunista, Sy ha l'opportunità di salire direttamente al vertice, ma solo tradendo il suo mentore. Con arguzia e acutezza di osservazione, la serie affronterà il modo in cui reagiamo al caos e i valori che ci guidano.

"Da grande fan del film, non volevo copiarlo o farne solo un facsimile. Abbiamo quindi ampliato questo mondo per mostrare come la divisione e l'isteria dell'epoca si fossero infiltrate in ogni aspetto della vita quotidiana", ha dichiarato Jonathan Glatzer. "Suppongo che sia più una storia di origini di dove siamo oggi".

Good Night, And Good Luck è uno dei tre progetti che fanno parte dell'ultima tranche di script-to-series di AMC Networks. A settembre Deadline aveva rivelato che il network aveva iniziato i lavori su Seconds, una rivisitazione radicale del cult con una protagonista femminile al centro, e per l'horror psicologico The Devil in Silver, immaginato come il primo capitolo di un potenziale franchise antologico.

Questo modello di lavoro prevede che l'azienda apra le writers' room per sviluppare potenziali show, anche generando sceneggiature multiple, da presentare direttamente come serie complete. I due progetti per i quali AMC ha commissionato le writers' room l'anno scorso, Invitation to a Bonfire e Demascus, sono entrambi diventati effettivamente delle serie.

L'ultimo film con George Clooney è la commedia di successo Ticket to Paradise che lo vede riunito a Julia Roberts; l'ultimo lavoro invece che porta la firma di Clooney come regista è Il bar delle grandi speranze uscito su Prime Video e con Ben Affleck protagonista.

Good Night and Good Luck valse a Clooney la nomination come miglior sceneggiatore (insieme a Grant Heslov) e miglior regia, oltre a quelle per il miglior film, fotografia e scenografia.