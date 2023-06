Good Omens 2: Amazon svela la nuova sequenza d'apertura della serie di Neil Gaiman

Dopo la conferma della data d'uscita di Good Omens 2, Amazon ha condiviso sui suoi canali social la nuova sequenza che farà da apertura a ogni episodio della nuova stagione. La storia che verrà raccontata nei nuovi episodi, lo ricordiamo, va oltre il materiale di partenza scritto da Neil Gaiman e che era stato condensato nella prima stagione.

La sigla della nuova stagione è stata condivisa sia su YouTube che su Twitter con il messaggio "Un regalo speciale, perché siete stati tutti così pazienti con noi". Come la sequenza dei titoli della prima stagione, la clip è un surreale mash-up di stili di animazione che fonde oggetti di scena fisici, immagini 3D e movimenti in live-action, il tutto con la colonna sonora di David Arnold. Segue il demone Crowley (David Tennant) e l'angelo Aziraphale (Michael Sheen) mentre viaggiano attraverso vari luoghi, tra cui una Londra devastata dalla guerra, le profondità dell'Inferno e lo spazio esterno. È stato inoltre confermato che il titolo del primo episodio sarà "Chapter 1: The Arrival".

In attesa del trailer, vi lasciamo il poster ufficiale di Good Omens 2.

La seconda stagione di Good Omens è stata annunciata per la prima volta nel giugno del 2021, con il ritorno dello showrunner (e co-autore del libro originale) Neil Gaiman alla scrittura della serie insieme a John Finnemore. Gaiman ha dichiarato che insieme a Terry Pratchett ha sempre voluto espandere la storia del loro romanzo del 1990, ma non sono riusciti a farlo insieme prima della scomparsa di quest'ultimo nel 2015.

"Ci sono così tante domande che le persone hanno fatto su cosa è successo dopo (e anche, cosa è successo prima) ai nostri Angelo e Demone preferiti", ha detto Gaiman. "Ecco le risposte che speravate. Siamo tornati a Soho, e attraverso il tempo e lo spazio, per risolvere un mistero che inizia con un angelo che vaga per Soho, senza memoria".

Oltre a Tennant e Sheen, la seconda stagione vedrà nel cast anche Miranda Richardson, Nina Sosanya, Maggie Service, Shelley Conn, Doon Mackichan, Quelin Sepulveda, Liz Carr, Gloria Obianyo e Jon Hamm. Sebbene molti degli attori siano apparsi nella prima stagione di Good Omens, Gaiman ha dichiarato che alcuni potrebbero assumere nuovi ruoli nella seconda. Inoltre, Douglas MacKinnon tornerà a dirigere tutti e sei gli episodi della stagione.