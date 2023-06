Good Omens 2, l'angelo Gabriele ha perso la memoria nella nuova clip ufficiale

Dopo diversi anni di attesa. manca sempre meno all'uscita della seconda stagione di Good Omens, serie tratta dal celebre romanzo di Neil Gaiman e Terry Prachett. In occasione dell'arrivo della serie è stata rilasciata una nuova clip che chiarirebbe la posizione di Gabriele in questo nuovo enigma divino.

Dopo il trailer della seconda stagione di Good Omens i fan hanno iniziato a chiedersi ancor di più in che modo Gaiman sia riuscito a sviluppare il seguito della storia senza un effettivo libro su cui basarsi. Nella nuova clip, un Gabriele senza memoria si presenta da Aziraphel parlandogli una "terribile sensazione" che lo sta colpendo da diverso tempo e di come, solo essere alla sua libreria possa farlo sentire meglio. Ovviamente non viene chiarito a che "cosa terribile" si riferisse il personaggio.

Il fatto che non esista un effettivo sequel del romanzo ha causato una gradita sorpresa dei fan nel momento dell'annuncio della seconda stagione della serie. Pare però che Gaiman non abbia avuto particolare difficoltà nel ampliare il mondo creato insieme a Prachett anni fa. A differenza del resto dei romanzi dell'autore, Good Omens era uno dei pochi che non era mai stato adattato sul grande o sul piccolo schermo.

Pare sia trapelato un leak di Good Omens 2 che svelerebbe uno spoiler fondamentale della trama della stagione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!