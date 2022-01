Good Omens 2, annunciato il cast: Benedict Cumberbatch e Frances McDormand non torneranno!

Dopo la conferma di Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Amazon Prime Video ha ufficializzato il cast della stagione 2 di Good Omens, e le sorprese per i fan della serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman non sono certo mancate.

A riprendere il ruolo di Metatron è Derek Jacobi (Il Gladiatore) mentre ad unirsi al cast per la seconda stagione di episodi ci sarà Dame Siân Phillips (Dune). Inoltre, torneranno anche Mark Gatiss (Sherlock), Steve Pemberton (Killing Eve), Reece Shearsmith (Inside No. 9) e Niamh Walsh (The English Game), mentre esordiranno in nuovi ruoli Tim Downie (Outlander), Pete Firman (The Magicians), Andi Osho (I May Destroy You) e Alex Norton (Pirates of the Caribbean). La produzione sta ancora cercando di aggiungere qualche altro nome, ma al momento possiamo confermare che le superstar Benedict Cumberbatch e Frances McDormand non torneranno per la seconda stagione.

Infine, oltre a Jon Hamm, tra gli attori precedentemente confermati ci sono Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda e Shelley Conn. Neil Gaiman, sceneggiatore e co-showrunner, ha dichiarato oggi: “Siamo entusiasti di essere riusciti a far tornare così tanti attori favolosi nella famiglia di Good Omens. Alcuni di loro riprendono ruoli già interpretati in passato, altri interpreteranno personaggi completamente nuovi. Abbiamo un cast corale di talento straordinario e vedere cosa ci stanno regalando sul set è un piacere quotidiano. Non vedo l'ora che anche il resto del mondo possa scoprirlo".

Per altri approfondimenti sulla serie, guardate la prima foto di Good Omens 2.