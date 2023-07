Good Omens 2, cos'è la 'teoria del caffè' che sta spopolando sui social?

La prima stagione di Good Omens adattava fedelmente la storia dell'angelo Aziraphale e del demone Crowley rifacendosi al celebre romanzo di Neil Gaiman e Terry Prachett del 1990. Con la seconda stagione l'autore di Sandman ha raccontato una storia totalmente originale senza perdere il cuore del racconto.

AVVERTIMENTO SPOILER DI GOOD OMENS 2

Dopo esserci lasciati nel 2019 nella prima stagione di Good Omens intenti a scampare all'Apocalisse, quella che si cerca di evitare ora è una nuova guerra tra Inferno e Paradiso causata dalla misteriosa sparizione dell'Arcangelo Gabriele. L'intera stagione approfondisce ancor di più la complessa relazione di fiducia e di affetto reciproco sviluppata nei millenni da Aziraphale e Crowley, partendo dal loro primo incontro, quando il secondo era ancora un angelo. La voglia di scomporre e ricomporre il loro rapporto ha portato Gaiman a soffermarsi sul modo in cui un sentimento umano come l'amore possa toccare anche esseri ineffabili.

Il finale di stagione fa proprio questo, mettere Aziraphale davanti ad una scelta dopo che Crowley ha avuto la forza di confessargli i propri sentimenti. Nel frattempo, però, Metatron (voce di Dio) gli propone un importante "avanzamento di carriera". Il modo in cui l'angelo si getta alle spalle il demone puntando a ritornare alla sua "vecchia" vita, ha messo in crisi i fan della serie che, da giorni, continuano a discuterne su Twitter. Secondo loro la scelta di Aziraphale potrebbe essere la conseguenza di una manipolazione da parte di Metatron. Nell'hashtag #GoodOmens2, in tendenza da quanto la serie è ritornata per una seconda stagione su Prime Video, molti fan hanno spiegato come, secondo loro, c'entri il caffè che Metatron, in forma umana, porta ad Aziraphale prima di proporgli di ritornare in Paradiso nella vesti di Nuovo Arcangelo.

La teoria più accreditata, circolata su TikTok parla di un Aziraphale che, dopo aver bevuto il caffè incriminato, sarebbe stato corrotto da qualche veleno o siero che lo avrebbe costretto ad accettare le volontà del Paradiso nonostante la confessione a cuore aperto di Crowley. Una teoria meno fantasiosa, invece, spiega la scelta dell'angelo semplicemente come la conseguenza di una "educazione" basata sul non fare domande e sul sottostare al volere di Dio. Il modo in cui l'intera serie mette in crisi l'idea tradizionale di Paradiso come il luogo dei puri di cuore, renderebbe più plausibile la seconda teoria.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione, vi consigliamo la nostra recensione di Good Omens 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!