Good Omens 2, di cosa parla la stagione della serie di Neil Gaiman per Prime Video?

Nelle scorse ore Prime Video ha annunciato la data di uscita di Good Omens 2, seconda stagione della serie fantasy nata dal romanzo omonimo dello scrittore Neil Gaiman, già dietro all'acclamata The Sandman di Netflix, che arriverà sul servizio dal 28 luglio a ben quattro anni dalla prima stagione.

Con le nuove informazioni relative alla data d'uscita, pubblicate nella giornata del 33esimo anniversario della pubblicazione del romanzo "Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch" (nella versione italiana "Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega") di Terry Pratchett e Gaiman, Prime Video ha reso noto anche di cosa parlerà Good Omens 2 anticipando le prime informazioni sulla saga.

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Per altri contenuti e in attesa del trailer guardate queste nuove immagini di Good Omens 2, oltre al primo poster disponibile in calce all'articolo.