Good Omens 2, esordio da favola: è già numero 1 su Prime Video!

La seconda stagione di Good Omens ha esordito su Prime Video balzando immediatamente in testa alle classifiche per quanto riguardi le serie tv commedia presenti sulla piattaforma sfruttando l’importante cliffhanger con il quale era terminata la prima stagione, che aveva lasciato i fan in fervente attesa del nuovo capitolo.

Dopo aver già parlato della “Teoria del Caffè” che sta spopolando sui social quando si parla di Good Omens 2 torniamo a interessarci della serie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman per riportare la notizia dello straordinario successo che lo show sta riscuotendo sulla piattaforma di streaming di Jeff Bezos.

Nonostante Amazon non abbia ancora annunciato l’ufficialità di una terza stagione i fan possono dormire sonni tranquilli visto l’annuncio pubblicato dall’account ufficiale della serie che annuncia il primo posto dell’opera nella categoria commedie del catologo di Prime a livello globale.

Naturalmente un eventuale annuncio per il rinnovo arriverà soltanto dopo la fine degli scioperi indetti dai sindacati di attori e sceneggiatori, ma i presupposti per restare positivi ci sono tutti.

I fan hanno risposto all’annuncio in maniera divertita e scherzando sul fatto che il prodotto sia classificato come commedia.

In particolare un utente ha dichiarato: “COMEDY? State scherzando o cosa? Perché voglio buttarmi giù da una scogliera”, mentre un secondo ha ribadito: “È stata così divertente che non sono riuscito a smettere di piangere per 15 minuti e ho pensato all’ultimo episodio per tutta la settimana”.

Qualcuno, comunque ha difeso lo status di commedia della serie: “Vi siete completamente dimenticati che si tratta di una commedia solo a causa di una scena conclusiva? Se per il 90% è una commedia, è una commedia. Le commedie hanno anche momenti emotivi. Anche io ero triste, ma state davvero dicendo che non è una commedia per gli ultimi 15 minuti dello show?”.

In attesa di capire se e quando verrà ufficializzata una terza stagione, vi lasciamo alla recensione di Good Omens 2.