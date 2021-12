Good Omens 2, Jon Hamm tornerà nei panni dell'Arcangelo Gabriele

Mentre proseguono le riprese della seconda stagione di Good Omens, un volto familiare si aggiunge al cast... Jon Hamm torna a interpretare l'Arcangelo Gabriele.

Buone nuove per i fan di Good Omens: Jon Hamm sarà nel cast della seconda stagione.

L'attore di Mad Men tornerà ad interpretare l'Arcangelo Gabriele, come ci fanno sapere anche gli showrunner Gaiman e McKinnon con delle tanto sentite quanto divertenti dichiarazioni.

"Good Omens 2 non sarebbe lo stesso senza l'incredibile Jon Hamm come Gabriele, il peggior boss in circolazione" ha affermato Neil Gaiman "La storia che io e Terry Pratchett creammo tanti anni fa continua a portarci da Soho al paradiso e all'inferno. È una delizia per me riportare sullo schermo personaggi che amiamo (o odiamo) e presentarvi nuovi personaggi, dai più splendenti piani del paradiso ai più malmessi scantinati dell'inferno, che possiate amare (o odiare, o amare idiare o odiare amare). Tutti loro sono parte della strana e stranamente amata famiglia di Good Omens".

"Non potrei essere più felice per il ritorno di Jon in Good Omens nei panni dell'Arcangelo Gabriele, il vice del paradiso" ha aggiunto Douglas McKinnon "Ci raggiunge ora che siamo praticamente ametà delle riprese, quando abbiamo già dato il benvenuto a volti familiari in ruoli familiari, volti familiari in un ruoli poco familiari, e folti poco familiari in ruoli poco familiari. E poi abbiamo anche volti poco familiari in ruoli familiari".

E a proposito di volti poco familiari, ad unirsi a Jon Hamm, David Tennant e Michael Sheen in Good Omens 2 arriveranno anche Liz Carr nei panni di Quelin Sepulveda in quelli di Saraqael, Muriel Gloria Obianyo come Uriel e Shelley Conn nel ruolo di un "personaggio chiave dall'inferno".