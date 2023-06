Good Omens 2: LEAK da Amazon svela uno spoiler fondamentale, Gaiman: 'Sono a pezzi'

A poco più di un mese e mezzo dall'arrivo su Prime Video di Good Omens 2, la serie in con protagonisti Michael Sheen e David Tennant è stata al centro dell'attenzione nelle ultime ore per una fuga di notizie che ha giustamente scatenato le ire non solo dei fan ma anche del suo autore Neil Gaiman, perché ha rovinato la sorpresa con degli spoiler.

Un'importante fuga di notizie ha colpito i social media e ha rovinato un importante punto della trama sia della stagione che della serie nel suo complesso - ma se state cercando di entrare nel merito, no, non ne parleremo in questa sede. Quello che possiamo dirvi è che sembra che si sia trattato di una ferita autoinflitta, perché la "fuga di notizie" sarebbe dovuta a un teaser/promo pubblicato da Prime Video.

Non ci è voluto molto perché i fan entrassero in modalità di protezione spoiler sui social media, ma non prima che lo spoiler avesse la possibilità di diffondersi. Sul suo account Tumblr, Gaiman ha affrontato la questione.

"Ho sentito quello che è successo e sono affranto dal fatto che ci siano state delle fughe di notizie e che siano avvenute in questo modo. Se volete rimanere incontaminati da GO2, vi consiglio vivamente di evitare tutti i luoghi o i tag in cui avvengono le fughe di notizie o di stare lontani da internet fino al 28 luglio", ha scritto Gaiman nel suo post. Nel frattempo, potete recuperare il trailer di Good Omens 2.

In seguito, un fan ha chiesto se lo sciopero degli sceneggiatori WGA in corso possa aver influito sul fatto che Gaiman avrebbe avuto maggiori possibilità di consultarsi su tutto ciò che sarebbe uscito. "È difficile da dire", ha risposto Gaiman. "Sono in sciopero e non sono in grado di supervisionare ogni fase della promozione come farei normalmente, e dato che sono in sciopero, le persone non mi stanno sottoponendo le cose come farebbero normalmente".

Detto questo, Gaiman si chiede come sia potuto accadere questo errore, aggiungendo che "le persone che lo stavano supervisionando ad Amazon lo sapevano bene, e in qualche modo è uscito lo stesso".