Good Omens 2, Michael Sheen conia una nuova parola per descrivere la seconda stagione

Durante la prima stagione di Good Omens abbiamo visto i protagonisti intendi ad impedire l'arrivo di un'apocalisse dalle dimensioni bibliche. Ora, in attesa di sapere cos'altro hanno in serbo gli autori per questa nuova edizione, gli appassionati restano sempre in allerta di nuove informazioni.

Uno da tenere d'occhio a tal proposito è proprio una delle star dello show, Michael Sheen, il quale ha risposto ad una domanda di un fan su Twitter, scatenando la fantasia dei più interessati a quello che saranno i nuovi episodi di Good Omens 2.

Attraverso i social infatti, è stato chiesto all'attore se riuscisse a riassumere ciò che riserva il futuro della serie attraverso una singola parola, ecco che la star ha forse rivelato più di quanto doveva.

Ma come poteva Sheen utilizzare una singola parola per riuscire a contenervi tutto quello che nascondono le nuove puntate? La risposta è ovvia: ha creato una parola tutta nuova appositamente per l'occasione.

Andando ad compiere un'attenta analisi della risposta data su twitter, che potete trovare in calce a questa notizia, l'attore riporta parole come "romantico" "tomba" "spettacolo di magia", tra le altre. Ma una su tutti ha destato l'interesse e l'entusiasmo degli appassionati, "zombie".

In attesa di sapere cosa ci aspetta con i nuovi episodi della serie esclusiva Amazon Prime Video, ecco a voi il trailer di Good Omens 2, se ve lo foste perso. Oltretutto, sapevate che Neil Gaiman si è unito allo sciopero dei WGA?