Good Omens 2, Michael Sheen pronto a tornare nella nuova stagione: ecco la foto

Good Omens si è rivelata una delle serie più apprezzate della scorsa stagione televisiva tanto che la miniserie Amazon Prime è stata rinnovata per una seconda stagione. Il futuro della narrazione è piuttosto misterioso, considerando che i nuovi episodi si estenderanno oltre il romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett.

Tuttavia i fan non vedono l'ora di rivedere sullo schermo Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant). E come spesso accade in questi casi i social si dimostrano una fonte piuttosto rilevante, soprattutto quando bisogna constatare l'inizio imminente di una nuova produzione. Su Everyeye trovate anche il primo poster di Good Omens 2.



L'ultimo post di Michael Sheen su Twitter è una prova del suo ritorno sul set di Good Omens. L'attore ha condiviso le foto che mostrano la tinta dei suoi capelli, pronti a tornare in modalità grigio chiaro per rivestire i panni di Aziraphale.

Le immagini sono accompagnate anche da un'emoji con l'aureola, un chiaro riferimento all'identità del suo personaggio, ovvero un angelo.

La prima stagione di Good Omens ha seguito le vicende di Aziraphale e Crowley, un angelo e un demone impegnati in una missione di localizzazione dell'Anticristo a causa del countdown dell'Apocalisse ormai alle porte.

La serie ha incluso star del calibro di Jon Hamm, Miranda Richardson, Adria Arjona, Jack Whitehall, Frances McDormand, Benedict Cumberbatch e Nick Offerman. Nella seconda stagione i due protagonisti vivono insieme agli esseri umani a Soho, Londra.



Ma cosa ne pensa Neil Gaiman della stagione 2 di Good Omens? La serie nasce proprio da un suo romanzo, scritto a quattro mani con Terry Pratchett.