Good Omens 2, Michael Sheen spiega il finale della serie di Neil Gaiman

Nel trailer di Good Omens 2 i due protagonisti tanto amati dal pubblico tornavano per la seconda volta a lavorare insieme. Il secondo capitolo è appena uscito su Prime Video (il 28 Luglio di quest'anno), e uno degli attori principali (Michael Sheen) ne ha commentato il non-finale.

In una recente intervista per TV Line, Michael Sheen ha commentato il grande legame tra i due protagonisti: "Seguire gli sviluppi del loro rapporto è un qualcosa che ha appassionato gli spettatori. Quindi l'abbiamo presa molto seriamente, Neil in maniera incredibile. Ovviamente, di primo acchito i due sembrano completamente agli antipodi. Eppure, qualcosa li spinge a stare insieme in ogni modo immaginabile".

Attenzione, seguono spoiler sul finale della seconda stagione di Good Omens.

Al termine di questo secondo capitolo, vi è un bacio appassionato tra i due protagonisti. "Ora che sono stati tagliati fuori dai loro rispettivi uffici possono contare solamente l'uno sull'altro, e questo li fa avvicinare ancora di più", ha aggiunto Sheen. Il collega (David Tennant) ha commentato poi che ":"[Il finale della seconda stagione] non conclude la serie. Non risolve nulla. Anzi, è l'inizio di una nuova storia".

Avete avuto modo di guardare la seconda stagione di Good Omens? Cosa ne pensate del finale? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!

Per concludere, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Good Omens Stagione 2.