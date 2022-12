Good Omens 2, Neil Gaiman condivide nuove immagini di Crowley e Aziraphale!

Quasi non ci speravamo più di poter vedere la seconda stagione, attesa e anticipata da anni ormai, di Good Omens. A un certo punto Neil Gaiman ha persino minacciato di stopparla se i fan non si fossero placati. Ma ora, con una data d'uscita fissata, è lui stesso a fomentarli con nuove immagini.

Non sono nella miglior qualità possibile queste nuove immagini (una in particolare) condivise da Neil Gaiman a mezzo social e che trovate in calce. Non sono immagini promozionali, non sono scatti ufficiali e a dire il vero non provengono neanche direttamente dal set. Ma sono comunque qualcosa, nel pieno stile di Neil Gaiman, lavoratore instancabile tutto concentrato sull'obiettivo.

Gaiman ha infatti spiegato che le foto, particolarmente pixelate, provengono dal suo telefono. Le avrebbe scattate in sala montaggio in una giornata particolarmente difficile, quando il software si era inceppato e lui ha filmato il tutto per venire a capo del problema: “Ma comunque eccole qui” – scrive Gaiman.

La serie nasce nel 2019 come show limitato a una sola stagione, ma il successo le ha permesso di essere rinnovata nel giugno del 2021. Non è passato poi così tanto quindi dalla messa in produzione al passaggio alla fase di montaggio e ora si ha anche una data d’uscita per Good Omens 2.

Nel frattempo ovviamente, Gaiman è stato presissimo dall’altro show tratto dal suo lavoro, l’acclamatissima The Sandman per Netflix, anch’essa rinnovata a una seconda stagione anche se il quel caso era intenzione di espandere lo show fin dall’inizio, ammesso che sortisse l’effetto sperato sugli spettatori Netflix. E si può dire che abbia raggiunto eccome quell’obiettivo.

Tanto che hanno fatto tremare per un momento le voci di una cancellazione di The Sandman 2, non da prendere alla leggera visto che si inseriscono in un contesto di rottura fra Warner Bros. Discovery di David Zaslav con Netflix per quanto riguarda l’accordo di licenza per show a marchio WBD o DC, come nel caso di The Sandman. Per fortuna, Neil Gaiman ha rassicurato i fan.