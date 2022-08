Good Omens 2, Neil Gaiman garantisce: 'Ci sarà un upgrade rispetto alla prima stagione'

Soltanto qualche mese fa ci sono arrivati gli ultimi aggiornamenti su Good Omens 2, la serie creata da Douglas Mackinnon e Neil Gaiman. Adesso proprio quest'ultimo ci dà qualche notizia in più, dicendo che la seconda stagione avrà un grande upgrade rispetto alla prima.

Il primo capitolo della serie, basato sull'omonimo romanzo scritto da Gaiman e Terry Pratchett, è uscito nel 2019, ed era composto da soltanto 6 episodi. Un numero sicuramente esiguo, che però è servito per introdurre al meglio il mondo di Good Omens, e per impostare una storia sicuramente insolita, incentrata sul pasticcio di Armageddon, con un cast eclettico di personaggi tra cui un angelo, un demone, una strega che uccide il destino e un Anticristo di 11 anni.

Adesso che Gaiman ha posto le basi e "imparato" a gestire questo mondo, le cose possono farsi più interessanti, come ha detto lui stesso nel corso di un'intervista. "Sono così orgoglioso della seconda stagione di Good Omens. Credo che sia meraviglioso. [...] Oh, è meraviglioso. È così divertente. In parte perché ho imparato tante cose. La prima volta che fai qualcosa, impari a farla e poi puoi iniziare a giocare. Dunque, quando ho scritto e realizzato Good Omens stavo imparando: come si fa a dare vita a Good Omens? Credo che ci sia questa cosa nella mia testa, ma come funziona? Mi sento come se la prima stagione di Good Omens fosse "Copsticks". Questo è molto di più per me [...]."

Con le riprese di Good Omens 2 terminate ormai da un po', la serie dovrebbe essere in una fase di post-produzione piuttosto avanzata, e arriverà sui nostri schermi entro la fine del 2022.