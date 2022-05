Good Omens 2, Neil Gaiman minaccia i fan: 'Se continuate non faccio uscire lo show'

E' passato quasi un anno dall'annuncio di Good Omens 2: a giugno 2021 Amazon aveva rinnovato Good Omens per una seconda stagione, ma ad oggi non si vede ancora all'orizzonte una possibile data d'uscita, sebbene le riprese si siano già concluse.

I fan sono decisamente impazienti di vedere i nuovi episodi: dall'esordio delle 6 puntate della prima stagione su Prime Video sono passati ormai tre anni.

Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, lo scorso marzo Neil Gaiman aveva condiviso la lieta notizia della fine delle riprese di Good Omens 2, lo show che vede protagonisti Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei panni dell'angelo Azraphel e del demone Crowley.

In mancanza di una data d'esordio ufficiale, dunque, molti appassionati della serie Amazon hanno chiesto e ottenuto alcuni aggiornamenti su Good Omens 2 direttamente da Neil Gaiman, sempre molto attivo su Twitter, ma la pioggia di messaggi da parte dei fan sembrano averlo fatto arrabbiare a tal punto da minacciare, in risposta a un utente che chiedeva (in maniera non troppo educata) la data d'uscita dei nuovi episodi: "No. E se continuate a chiederlo così, potremmo non farla uscire per nulla".

In seguito, Gaiman ha confermato che si trattava semplicemente di una battuta, ricordando a tutti che c'è ancora molto lavoro da fare in previsione del debutto della stagione 2 di Good Omens: "Spero la mia risposta fosse divertente. Good Omens 2 uscirà quando sarà pronta. Abbiamo finito di girare a marzo e c'è ancora molto da fare".

Insieme a Tennant e Sheen, rivedremo anche Jon Hamm nei panni dell'arcangelo Gabriele, Doon Mackichan in quelli dell'arcangelo Michele e Gloria Obianyo sarà nuovamente Uriel. Sono entrati invece a far parte del cast Liz Carr e Quelin Sepulveda, nonché la Shelley Conn di Bridgerton 2, mentre è ormai certo che Benedict Cumberbatch e Frances McDormand non torneranno in Good Omens 2.