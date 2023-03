Good Omens 2, Peter Davison e Ty Tennant si uniscono al cast!

Da House of the Dragon a Good Omens: nella prossima stagione si unirà il figlio di uno dei protagonisti dell'amata serie, David Tennant. Al cast infatti si aggiungerà anche Ty Tennant, attore che recentemente si è fatto conoscere per essere uno dei figli di Alicent Hightower, la famiglia dei Verdi.

L'attore interpretava (e interpreterà, visto che è stata annunciata una seconda stagione di House of the Dragon) Aegon II Targaryen, figlio di Alicent (Olivia Cooke) e Viserys (Paddy Considine).

Oltre a lui figurerà Peter Davison, attore inglese ampiamente affermato. Quest'ultimo interpreterà Alistair, mentre Tennant un certo Ennon. Non è chiaro, al momento, il tipo di personaggio assegnato ai due attori.

Insomma, nella prossima stagione di Good Omens la famiglia Tennant sarà completa. Sì, perché Peter Davison non è altro che il padre di Georgia Tennant, moglie di David Tennant. Quindi avremo: David Tennant, Ty Tennant e Peter Davison, tutti componenti di un'unica grande famiglia.

Per chi non lo sapesse, David interpreta nella serie il demone Crowley, mentre Michael Sheen l'angelo Aziraphale. I due sono, come potrete immaginare, costantemente in conflitto. Nonostante ciò saranno costretti a far funzionare la loro collaborazione (in quanto i due sono i rappresentanti dell'aldilà, rispettivamente Inferno e Paradiso), a causa di una minaccia probabilmente più grande di loro: l'Anticristo.

Quando esce la seconda stagione di Good Omens? Sembra che non ci sarà da aspettare moltissimo: un papabile rilascio sarebbe già previsto per quest'estate.