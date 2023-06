Good Omens 2, Neil Gaiman Offre Nuove Anticipazioni sullo Show

In Good Omens nel 2019 le forze del Paradiso e le potenze infernali hanno deciso di scatenare l'Apocalisse. L'evento che innescherà la fine del mondo è la venuta dell'anticristo. Il demone Crowley e l'angelo Aziraphale, si alleano per scongiurare la fine del mondo.

Il produttore esecutivo di Good Omens, Neil Gaiman, ha rivelato che la trama dell'imminente seconda stagione della fortunata serie Prime Video si svolgerà diversi anni dopo il primo episodio.

Sul suo Tumblr, un fan ha chiesto a Gaiman se Good Omens 2 inizierà immediatamente la sua storia dopo la fine della prima stagione, o se presenterà un salto temporale significativo. Gaiman ha chiarito che gli spettatori incontreranno di nuovo Aziraphale e Crowley quattro anni dopo che hanno prevenuto con successo Armageddon ed evitato abilmente le loro morti celesti e infernali.

Come visto nel trailer ufficiale di Good Omens il prossimo capitolo vedrà l'improbabile coppia collaborare nuovamente per risolvere il mistero che circonda la scomparsa dell'Arcangelo Gabriele dal Paradiso.

Gaiman ha già anticipato il ruolo ampliato di Angel Gabriel nella seconda stagione dello show. rivelando che l' attore di Mad Men ha avuto un'esperienza di riprese impegnativa in questa stagione rispetto alla prima interazione. "Ci sono cose che ho fatto a Jon Hamm, o che ho fatto fare ad altre persone, o che sono successe a Jon Hamm nella seconda stagione di Good Omens che, anche se non sono libero di rivelare effettivamente cosa sono, dirò che sono per molti versi contento che non sia seduto di fronte a me", ha detto.

