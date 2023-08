Good Omens 2, spiegazione del finale di stagione: cosa è successo?

La seconda stagione di Good Omens è arrivata su Prime Video dopo un'attesa di quattro anni. La serie sta già riscuotendo un ottimo successo sui social, in particolare su Twitter dove è in trend topic fin dal giorno della sua uscita. Le reazioni principali sono legati ad un finale di stagione "sconvolgente".

AVVERTIMENTO SPOILER DI GOOD OMENS 2

Mentre sui social continua a spopolare la "teoria del caffè" riguardo il finale di Good Omens 2 in molti pensano che le ultime scene della seconda stagione potrebbero aprire tranquillamente le porte a dei nuovi episodi che però potrebbero vedere Aziraphale e Crowley per la prima volta separati. Il finale di Good Omens 2 si è rivelato molto più malinconico di quanto in molti avevano preventivato con un importante cambiamento di tono.

Fin dai primi minuti dell'ultimo episodio vediamo Crowley intrufolarsi insieme a Muriel in Paradiso per cercare di scoprire qualcosa in più sulla misteriosa amnesia che ha colpito Gabriele e lo ha portato da Aziraphale sulla Terra. Il fascicolo svela la verità: Gabriele, dopo essersi rifiutato di organizzare un nuovo Armageddon, viene declassato ad Angelo di livello inferiore. Nel tentativo di scappare dal Paradiso intrappola la propria memoria e i propri ricordi in una mosca, regalatole da Lord Belzebù durante uno dei loro incontri informali. Rappresentanti dell'Inferno e del Paradiso si ritrovano nella libreria nel quale viene fatta luce sul rapporto sempre più intimo che, dopo il primo Armageddon, si era sviluppato tra l'Arcangelo e il signore dell'Inferno che vengono prontamente esiliati dai rispettivi regni.

Ciò che è successo tra Gabriele e Blezebù diventa una lezione riguardo il modo in cui, anche esseri ineffabili come gli angeli e i demoni, possono riuscire a provare un sentimento umano come l'amore. Proprio per questo motivo Crowley viene spinto da Nina e Maggie a confessare i propri sentimenti ad Aziraphale. Nello stesso momento Metatron, la voce di Dio, propone all'angelo di diventare in Nuovo Arcangelo supremo in vista di una misteriosa "Seconda Venuta", proponendogli, addirittura di poter ridare la qualifica di angelo a Crowley. Nonostante Crowley riesca a confessare i suoi sentimenti all'altro con un bacio, Aziraphale sembra colpito ma non disposto a cambiare idea, troppo fiducioso nei confronti dei piani di Dio. Gli ultimi secondi vedono i due personaggi per la prima volta separati, nella speranza che le loro storie possano continuare in una possibile season 3.

Nel frattempo Michael Sheen ha cercato di spiegare il finale di stagione di Good Omens 2 puntando l'attenzione sull'imprevedibile plot twist. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!