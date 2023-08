Good Omens 2, una star svela un esilarante easter-egg che nessuno aveva notato

Good Omens 2 si è dimostrata un grandissimo successo di pubblico e di critica e il seguito ideale di una riuscitissima prima stagione. La serie è il contenitore perfetto per tantissime citazioni e per un numero impressionante di easter egg. Siamo quasi sicuri, però, che quello svelato da Reece Shearsmith non lo avessero notato in tanti.

Dopo aver notato come Good Omens sia schizzato al numero 1 delle classifiche di Prime Video, ci ha pensato l’attore e comico britannico a trovare il modo per essere ancora una volta sorpresi dalla profondità di narrazione dello show, capace di distribuire easter egg in quantità.

Quello che ha evidenziato Shearsmith sul suo profilo X (il vecchio Twitter, per intenderci) sarebbe stato, almeno per il pubblico italiano, difficilissimo da scoprire senza che l’attore, uno dei pochi a essere inserito in entrambe le stagioni dello show, lo rivelasse ringraziando per l’omaggio.

Nel post l’inglese ha messo in evidenza come uno degli scivoli verso la dannazione avesse attaccato sopra un adesivo con il numero 9 e la scritta We Hate You, chiaro riferimento alla serie tv antologica ideata da Shearmith Inside No. 9, purtroppo ancora inedita nel nostro paese.

In un altro post ha poi confermato che non fosse una casualità ma che lo avessero messo dietro il suo personaggio come un cenno d’amore.

A rendere ancora più divertente la cosa, anche l’altro creatore di Inside No. 9 è presente in Good Omens 2 nel ruolo di uno dei nazisti che Furfur rianima come zombie e entrambi gli attori possono essere visti nella scena con lo sfondo con il numero 9.

In attesa di poter scoprire nuove sorprese che lo show è stato capace di disseminare al suo interno, vi lasciamo a un'analisi dei primi episodi di Good Omens 2.