Good Omens 2, tornano Aziraphale e Crowley nel primo poster ufficiale!

Good Omens vuol dire Aziraphale e Crowley: l'angelo e il diavolo dal rapporto alquanto insolito sono il vero e proprio cuore pulsante dello show tratto dall'omonimo libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e tutto lascia pensare che le cose staranno così anche in questa seconda stagione di cui abbiamo finalmente un poster.

L'assenza di un riferimento cartaceo non ci permette di avere certezze su ciò che vedremo in questi nuovi episodi (Neil Gaiman, comunque, ha parlato di un serio upgrade per la nuova stagione di Good Omens), ma di una cosa almeno possiamo star certi: Michael Sheen e David Tennant torneranno nei loro rispettivi ruoli, e ciò non può che farci felici.

Il nuovo poster di Good Omens punta infatti proprio sui nostri due protagonisti, con tanto di caption ad avvertirci che qualcosa non stia andando per il verso giusto "ai piani alti": il paradiso e l'inferno pensati da Gaiman e Pratchett, d'altronde, sono tutt'altro che luoghi in cui tutto va liscio, per cui... Sventata un'apocalisse, non è detto che non possa arrivarne un'altra!

Che aspettative avete per questa nuova stagione dello show Amazon? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, inoltre, che nella nuova stagione di Good Omens rivedremo anche l'Arcangelo Gabriele di Jon Hamm, mentre non torneranno Benedict Cumberbatch e Frances McDormand nel ruolo, rispettivamente, di Satana e Dio.