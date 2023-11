Good Omens 3, perchè abbiamo bisogno di una terza stagione?

Dopo il finale della seconda stagione di Good Omens, il pubblico si sarebbe aspettato nel giro di poche ore un rinnovo che, però, si sta facendo attendere più del previsto. Sui social è cominciata una vera e propria campagna a sostegno dell'arrivo di una nuova stagione della serie tv.

Insomma, pare che Neil Gaiman stia già scrivendo Good Omens 3 quindi, l'ufficialità sembra essere ormai dietro l'angolo. Nonostante ciò rimane il dubbio che, per qualche motivo, il prodotto non possa essere rinnovato lasciando i fan a bocca asciutta. La chiusura della seconda stagione ha lasciato tutti con il fiato sospeso con la sicurezza che, una storia di questo tipo avesse necessariamente bisogno di un seguito degno. Con Aziraphale e Crowley per la prima volta separati sembra che qualcosa manchi e che abbia quasi la necessità di essere messo a posto. Ma quali sono i motivi per cui Good Omens dovrebbe essere rinnovata per una terza stagione?

La storia di Aziraphale e Crowley non è finita

Dopo che Crowley ha la forza di confessare i suoi sentimenti millenari ad Aziraphale e l'angelo prende la decisione di seguire il Metatron e sostituire Gabriele in Paradiso, i due si separano definitivamente (apparentemente).Con due personaggi che sono nati per essere l'uno la spalla dell'altro (è indifferente se in senso romantico o amichevole), si sente quasi la necessità che la conclusione della storia li veda necessariamente di nuovo insieme.

E il Metatron?

Un ruolo importantissimo negli ultimi minuti della serie lo ha il Metatron che ha il compito fondamentale di separare Crowley e Aziraphale dando un ultimatum all'angelo. Fin dal primo secondo molti fan di Good Omens hanno pensato ad una teoria del caffè secondo cui l'essere avrebbe condizionato l'altro "avvelenando" la bevanda che gli costringe a bere. Uno degli obiettivi ora diventa avere una risposta alla domanda principale dell'intero finale di stagione: Aziraphale ha fatto tutto di sua spontanea volontà o è stato influenzato in qualche modo?

Neil Gaiman ha svelato quanto ci sia tutto il potenziale del mondo per una terza stagione di Good Omens. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!