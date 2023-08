Good Omens 3, la terza stagione si fa oppure no? Ecco da cosa dipende

Forse non avrà raggiunto i numeri delle serie Marvel e Star Wars, ma Good Omens vanta da sempre una fetta di appassionati che non hanno mai mancato di mostrare tutto il loro affetto per la serie tratta dall'opera di Neil Gaiman e Terry Pratchett: basterà per convincere Amazon a rinnovare lo show per una terza stagione?

Della possibilità di un ritorno di Good Omens per una terza stagione ne hanno già parlato Michael Sheen e David Tennant alcuni giorni fa, mettendoci davanti la dura e inevitabile realtà: la produzione di nuovi episodi della serie incentrata sulle avventure di Aziraphale e Crowley dipenderà quasi esclusivamente dalla risposta degli utenti Prime Video a questa seconda stagione appena uscita sulla piattaforma.

Il destino dello show, in ogni caso, non può non dipendere anche dalla volontà di Neil Gaiman: il celebre scrittore ha però già dato la propria disponibilità ad approfondire il discorso qualora Amazon lo ritenesse necessario, e per una penna prolifica come la sua immaginiamo non sarebbe un problema tirar fuori un nuovo sequel che non porti a cali di qualità.

Insomma, ad oggi sul futuro della serie pende un grande punto interrogativo: voi, intanto, potete fiondarvi a recuperare la seconda stagione per far presente ad Amazon che sì, nel mondo c'è ancora tanta voglia di Good Omens!