Good Omens, Amazon annuncia la stagione 2! Michael Sheen e David Tennant nel primo poster

Si parlava da mesi della possibilità di una seconda stagione di Good Omens, e ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Amazon ha rinnovato la serie tratta dal best seller di Terry Pratchett e Neil Gaiman, interpretata da Michael Sheen e David Tennant. Li rivedremo così nei ruoli rispettivamente dell’angelo Azraphel e del demone Crowley.

Le riprese della stagione 2 di Good Omens, che sarà composta da sei episodi, inizieranno nei prossimi mesi in Scozia. Neil Gaiman sarà ancora produttore esecutivo, oltre che co-showrunner insieme a Douglas Mackinnon. Quest'ultimo sarà anche regista. A produrre la nuova stagione sono Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

Nei mesi scorsi abbiamo visto David Tennant e Michael Sheen insieme nella stagione 2 di Staged, ma il pubblico attendeva di rivederli anche nelle originali dinamiche di Good Omens. "Il ritorno di Good Omens è una fantastica notizia per me, poiché avrò nuovamente l’occasione di lavorare con Michael e di pronunciare le fantastiche parole di Neil" ha commentato David Tennant. "È forse una notizia peggiore per l’universo, dato che molto probabilmente significa che ci sarà una nuova minaccia per l’esistenza con cui fare i conti, ma, si sa, un po’ si perde un po’ si vince..."

"Personalmente sono contrario, ma il mondo non si salverà da solo, no?" ha aggiunto Michael Sheen. "Se David e io riusciremo a non cavarcela troppo male, questa potrebbe essere anche la volta buona che riusciamo a concludere il lavoro."

In calce alla notizia possiamo vedere il primo poster ufficiale della stagione 2 di Good Omens. Fanno parte del cast della serie, tra gli altri, anche Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin e Mireille Enos.