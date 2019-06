Good Omens, anche Amazon risponde alla petizione: 'Cancelleremo Stranger Things...'

La petizione lanciata nelle scorse ore da un groppo di cristiani per cancellare Good Omens dai palinsesti (chiedendolo però a Netflix) non finisce di generare l'ironia del web e dei diretti interessati.

Così, dopo la sarcastica reazione di Neil Gaiman che ha chiesto ai fan della sua serie di non rivelare agli autori della petizione che il progetto è in realtà di appartenza Amazon Prime Video, e dopo l'altrettanto ironica reazione della stessa Netflix, il cui account britannico ha affermato: "Ok, promettiamo di non realizzarne altre stagioni", stavolta è il turno della stessa Amazon Prime Video.

Attraverso il proprio account ufficiale su Twitter, il colosso dello streaming che ha effettivamente prodotto e distribuito lo show tratto dal romanzo co-scritto da Gaiman, ha risposto in maniera altrettanto sarcastica agli autori della petizione, chiamando in causa anche Netflix: "Hey Netflix, noi cancelleremo Stranger Things se tu cancelli Good Omens".

Per chi non avesse seguito la curiosa vicenda, nella giornata di ieri, ventimila cristiani hanno chiesto a Netflix con una petizione di cancellare la serie Good Omens, diffusa però sulla piattaforma digitale di Amazon Prime Video. Nella petizione si legge che "Good Omens costituisce “un altro passo per rendere il satanismo normale, leggero e accettabile”, e la serie “si fa beffe della saggezza di Dio” – Dio, che, tra l’altro, “ha la voce di una donna” (Frances McDormand). Inoltre, l’anti-Cristo è rappresentato come “un ragazzino normale”, e si crea “confusione tra Verità ed Errore, tra Bene e Male, eliminando l’orrore che la società prova ancora per il diavolo."

Equivoci a parte, sappiamo che Good Omens non tornerà per una seconda stagione, come confermato dallo stesso Gaiman, che avrebbe sempre concepito il suo romanzo come una miniserie.