Good Omens, assisteremo a una terza stagione? Risponde Neil Gaiman

Era il marzo 2022 quando Neil Gaiman valutò se realizzare una terza stagione di Good Omens, e oggi, a oltre un anno di distanza, rivela un'informazione ben più certa: lui e Terry Pratchett vogliono dar vita a un sequel!

Tuttavia, il sequel in questione non rappresenterà il punto di collegamento per la prossima stagione; al contrario, sarà la tranche di episodi in arrivo questo mese a farlo. "L'ipotetica terza stagione esiste" ha dichiarato Gaiman, "si tratta di una storia che è lì, tangibile, e non sapevamo che potessimo passare dalla prima stagione direttamente a quella".

Ha poi continuato: "Sapevo qual era la posta in gioco, quali i nostri parametri. Sapevo anche che avevo David [Tennant] e Michael [Sheen] dalla mia. Ma anche gli angeli, i demoni della trama numero uno. E con tutti quelli che volevo riportare indietro, ma per i quali non avevo spazio al momento, avevo la piena facoltà di trasformarli".

Diretta da Douglas Mackinnon e basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman (Good Omens, oppure Buona Apocalisse a tutti! in lingua originale), la serie comico-fantastica è ambientata nel 2019 e vede le forze del Paradiso scontrarsi con quelle infernali, fino a scatenare l'Apocalisse. Riusciranno il demone Crowley e l'angelo Aziraphale a salvare il mondo attraverso la loro rappresentanza? Tra gli attori principali, ricordiamo David Tennant (Crowley), Michael Sheen (Aziraphale), Daniel Mays (Arthur Young) e Sian Brooke (Deirdre Young).

I nuovi episodi dello show debutteranno il 28 luglio 2023 su Prime Video. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Good Omens 2.